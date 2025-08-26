Подростки, проходившие мимо водоема на улице Живописной, заметили в воде ребенка.

В Коврове в микрорайоне Заря утонул 4-летний мальчик.По предварительным данным, подростки, проходившие мимо водоема на улице Живописной, заметили в воде ребенка и сразу сообщили об этом местному жителю. Прибывшие на место экстренные службы извлекли из воды тело мальчика 2020 года рождения.Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас они проводят допросы очевидцев и родственников, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также выяснить, почему ребенок оказался на улице без присмотра взрослых.