Во Владимирской городской агломерации введена в эксплуатацию «умная» транспортная система. Об этом сообщает правительство области. Работы по ее внедрению велись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с 2023 по 2025 годы. Сообщается, что на сегодняшний день все работы по модернизации светофорных объектов завершены. Из информации на сайте Правительства Владимирской области В настоящее время производится подключение