Сотрудники уголовного розыска и службы участковых УМВД по городу Владимиру задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении. Об этом рассказали в

Сотрудники уголовного розыска и службы участковых УМВД по городу Владимиру задержали 50-летнего местного жителя, которого подозревают в разбойном нападении. Об этом рассказали в пресс-службе региональной полиции. Инцидент произошел в середине августа. По данным полиции, мужчина подкрался к 59-летней женщине, сидевшей на лавочке вблизи Загородного парка, ударил ее палкой по голове и потребовал деньги. При себе