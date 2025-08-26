Зинаида Федоровна труженик тыла, ветеран труда, награждена многочисленными медалями. Сейчас она живет в микрорайоне Лесной, а родилась в селе Сваино Юрьев-Польского района. В семье Зинаиды

Зинаида Федоровна труженик тыла, ветеран труда, награждена многочисленными медалями. Сейчас она живет в микрорайоне Лесной, а родилась в селе Сваино Юрьев-Польского района. В семье Зинаиды Федоровны, кроме нее самой, было еще трое детей, но она самая старшая. Когда отца забрали на фронт, пошла работать на сплаве леса. Тогда ей было всего 11 лет. Зинаида