УФСБ по Владимирской области сообщило о внесенном приговоре 43-летнему жителю Мурома, которого признали виновным в работе на представителей из Украины. По данным ведомства, мужчина

УФСБ по Владимирской области сообщило о внесенном приговоре 43-летнему жителю Мурома, которого признали виновным в работе на представителей из Украины. По данным ведомства, мужчина передавал информацию, которая могла быть использована против безопасности России. Следствие установило, что в 2022 году житель Мурома, открыто высказывавшийся против проведения СВО, вступил в несколько Telegram-групп, контролируемых представителями Украины. В этих