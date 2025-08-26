Во Владимирской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке правительства Владимирской области завершили внедрение интеллектуальной транспортной ..

Во Владимирской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и при поддержке правительства Владимирской области завершили внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС) во Владимирской городской агломерации. Все работы по модернизации светофоров завершены.За 2023–2025 годы в областном центре обновили 33 светофорных объекта. На них установили 33 адаптивных дорожных контроллера и 93 видеодетектора, а также одну автоматическую дорожную метеостанцию. Это позволит в будущем управлять дорожным движением в адаптивном режиме, оптимизируя транспортные потоки.Сейчас идет подключение муниципального казенного учреждения «Центр управления городскими дорогами» к программному обеспечению ИТС. После полноценного запуска системы власти обещают решить проблему с долгими циклами светофоров в ночное время.Как отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, регион планомерно выполняет задачи, поставленные в национальном проекте, чтобы обеспечить комфорт и безопасность на дорогах.