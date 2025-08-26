За время работ строители выполнили большой объем работ.

Жилой комплекс «Дуброва-парк» на улице Верхняя Дуброва во Владимире планируют сдать до конца 2025 года. Этот дом — первый в регионе, который достраивают за счет бюджетных средств после банкротства застройщика.Как в региональном Министерстве архитектуры и строительства, объект со степенью готовности 73% был передан Фонду защиты прав дольщиков по решению губернатора Александра Авдеева.За время работ строители выполнили большой объем работ: смонтировали системы вентиляции, водоснабжения, отопления и канализации, установили крышные котельные и радиаторы, а также завершили большую часть работ по кровле и электроснабжению.Сейчас идет финишная отделка, укладка плитки и благоустройство территории. После ввода дома в эксплуатацию дольщики получат ключи от своих квартир.