Один 80-летний старик пришее к врачу на медосмотр. Врач:
- Ну, как вы себя чувствуете?
- Лучше, чем когда-либо, у меня 18-летняя подруга, она беременна и скоро родится наш ребенок. Ну, что скажете, доктор?
Доктор подумал минутку и говорит:
- Я расскажу вам одну историю. Знавал я одного человека, заядлого охотника. Собрался он однажды на охоту и по ошибке вместо винтовки взял с собой зонтик. И вот идет он по лесу, как вдруг откуда ни возьмись вылезает огромный медведь, и прямо на него! Мужик этот не растерялся, вскинул зонтик, нажал на ручку и... медведь замертво свалился у его ног!
- Нуууу, это же невозможно, наверное, кто-то другой в это время выстрелил.
- Собственно, к этому я и пытаюсь подвести наш разговор.
еще анекдот!