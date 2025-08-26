Получить редкий опыт проведения эндопротезирования тазобедренного сустава в Центр спецмедпомощи приехали хирурги из лечебных учреждений области и соседнего региона. Пациент получил

Получить редкий опыт проведения эндопротезирования тазобедренного сустава в Центр спецмедпомощи приехали хирурги из лечебных учреждений области и соседнего региона. Пациент получил травму три года назад – перелом шейки бедра. Своевременно не прооперировался. За это время у него сформировался ложный сустав. Кость в месте перелома не срослась и оставалась подвижной, а головка бедра сместилась вверх, в