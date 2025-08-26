В День знаний некоторые ребята пойдут в совершенно новые здания.

К 1 сентября в регионе откроют свои двери шесть капитально отремонтированных школ. Также в День знаний некоторые ребята пойдут в совершенно новые здания. Еще пять крупных проектов по ремонту завершат до конца года — этот вопрос был заранее согласован с родителями, чтобы минимизировать неудобства. Всего в области сейчас строят пять школ, а одиннадцать находятся на капитальном ремонте.В этом году среди выпускников девятых классов возросла популярность среднего профессионального образования. Его выбрали 65% школьников, что свидетельствует о желании молодежи быстрее освоить востребованную профессию. Примечательно, что более двух третей первокурсников поступили на бюджетные места. Самыми популярными направлениями стали «информационные системы и программирование», «техобслуживание и ремонт автотранспортных средств», а также «преподавание в начальных классах», «сестринское дело» и «ветеринария».Кроме того, 1 сентября во Владимире открывается первый областной вуз — Муромский государственный педагогический институт. Вместе с педагогическим колледжем он объединит почти 2000 студентов, которые станут будущими учителями, логопедами, а также специалистами в области физики и математики.В регионе также продолжается набор в высшие учебные заведения. Например, во владимирский филиал ПИМУ только на бюджетные места поступило около 115 человек. Конкурс в этот вуз оказался серьезным — около 8 человек на место, что говорит о его высокой репутации.