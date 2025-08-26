Степанов участвовал в спецоперации, был казачьим активистом в Радужном.

Во Владимирской области скончался ветеран СВО Сергей Степанов. Ему было 55 лет. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.Степанов участвовал в спецоперации, был казачьим активистом в Радужном. Недавно проходил реабилитацию и планировал стажировку по программе «Герои-33».Авдеев отметил вклад Степанова в жизнь региона и страны, назвав его «настоящим казаком, доблестным защитником Родины». Напомним, ранее мы писали, что из украинского плена во Владимир вернулся боец СВО Александр.