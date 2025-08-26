Для пенсионеров в России предусмотрены различные меры поддержки, в том числе компенсация ЖКУ и субсидия на оплату коммунальных услуг.

Для пенсионеров в России предусмотрены различные меры поддержки, в том числе компенсация ЖКУ и субсидия на оплату коммунальных услуг.Субсидия на оплату ЖКУЕсли на расходы по коммуналке уходит значительная часть доходов (в среднем по стране — 22%), пенсионер может оформить субсидию. С ней платежи станут меньше.Она доступна:— собственникам жилья;— арендаторам, которые зарегистрированы в квартире;— членам жилищных кооперативов;— проживающим в квартире, которая ещё не оформлена в собственность.Оформить льготу можно на Госуслугах или в МФЦ. Выплаты назначат сразу на полгода.Ежемесячная компенсация расходовЛьгота покрывает 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Она доступна людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны и другим федеральным льготным категориям.Чтобы оформить компенсацию, нужно подать заявление в отделение соцзащиты, через МФЦ или онлайн на Госуслугах.Собирать документы не потребуется: соцзащита запросит их сама у нужных ведомств. Но в некоторых случаях могут уточнить дополнительные данные.Компенсация за капремонтЭто региональная мера поддержки. Узнать, действует ли она в вашем субъекте, можно в местной администрации или соцзащите.Размер льготы зависит от возраста заявителя:— пенсионерам от 70 до 79 лет — компенсация 50% взноса;— от 80 лет и старше — освобождение от платы полностью.Условия получения:— пенсионер — собственник квартиры;— платит полный взнос за капитальный ремонт;— сам проживает в квартире и оплачивает коммунальные услуги;— не работает и живёт один или с родственниками, которые тоже не работают в силу возраста, инвалидности I или II группы.«Для оформления льгот и субсидий пенсионеру нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ по месту жительства. Там же их проконсультируют о положенных ему мерах поддержки и помогут с их оформлением», - подчеркнул депутат Госдумы Игорь Игошин.