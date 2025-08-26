Авария произошла во Владимире 27 апреля.

Во Владимире вынесли приговор по делу о смертельном ДТП на проспекте Ленина, которое потрясло весь город. Суд признал виновным водителя такси, по чьей вине погибли 18-летний юноша и его 17-летняя подруга. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Роковая ночьЭта трагедия произошла ночью 27 апреля 2025 года. Молодой человек и девушка, прогуливаясь по городу, переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома № 36 на проспекте Ленина. В это время по дороге на арендованном «Хендай Солярис» ехал 49-летний таксист.Следствие установило, что водитель превысил допустимую скорость и не успел вовремя среагировать на пешеходов. Удар был настолько сильным, что девушка погибла на месте. Ее спутник получил тяжелейшие травмы и скончался в больнице спустя несколько дней.Испугался расправы и сдался самПосле случившегося водитель, испугавшись возможной расправы со стороны очевидцев, сам поспешил в полицию, чтобы рассказать о произошедшем.«Выйдя из автомобиля, увидев, что потерпевшие находятся без сознания, боясь «расправы» со стороны очевидцев, сам направился в отдел полиции, чтобы рассказать о произошедшем», — подробности в прокуратуре.Он полностью признал свою вину. Тем не менее, за совершенное преступление ему назначено суровое наказание. Приговором Ленинского районного суда виновный проведет девять лет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года.Пока приговор не вступил в законную силу.