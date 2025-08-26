В небо поднялись черный аист и два орлана-белохвоста.

В Клязьминско-Лухском заказнике выпустили на волю трех редких птиц, занесенных в Красную книгу. В небо поднялись черный аист и два орлана-белохвоста.Реабилитацией птиц занимался Центр помощи птицам «Воронье Гнездо», который уже много лет помогает диким и раненым пернатым вернуться в естественную среду обитания.