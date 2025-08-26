Владимир готовится к масштабному празднованию своего 1035-летия. Горожан и гостей города ждет насыщенная программа, основное действие которой развернется 30 августа. Об этом рассказали в

Владимир готовится к масштабному празднованию своего 1035-летия. Горожан и гостей города ждет насыщенная программа, основное действие которой развернется 30 августа. Об этом рассказали в администрации города. Торжества начнутся 29 августа и завершатся 31 августа. Открытие праздника запланировано на 13:00 на Соборной площади. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!