Лесному исполнился 51 год. Праздничное мероприятие прошло 23 августа. Это замечательное событие объединило жителей и гостей района. Заслуженные награды и подарки от администрации Фрунзенского района получили коллективы, руководители учреждений, активисты и юбиляры. Отметили также талантливых деток – победителей и участников районных, городских, областных и международных конкурсов. С поздравлениями выступили глава администрации Фрунзенского района Сергей Литвинкин,