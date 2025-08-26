На его место назначили Александра Плакунова.

Во Владимирской области сменился главврач регионального госпиталя для ветеранов. Александра Назарова уволили, а на его место назначили Александра Плакунова.По данным издания «», увольнение Назарова произошло после его выдвижения кандидатом в депутаты Камешковского райсовета.Коллектив госпиталя выступил в поддержку уволенного главврача и направил обращения губернатору и в Минздрав с просьбой вернуть Назарова на должность. Причины увольнения пока не разглашаются.