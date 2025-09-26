Горка не имела защитных бортов, что создавало прямую угрозу травмирования детей при катании.

В Суздале, по требованию прокуратуры, срочно отремонтировали детскую площадку, которая находилась в аварийном состоянии и угрожала безопасности детей.Суздальская межрайонная прокуратура провела проверку после того, как обнаружила серьезные нарушения на площадке возле дома № 7 по улице Крупской.Горка не имела защитных бортов, что создавало прямую угрозу травмирования детей при катании. Детские качели оказались полностью нерабочими. Лавочки были сломаны и имели многочисленные дефекты.Прокуроры пришли к выводу, что выявленные неисправности создавали угрозу причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних.По результатам проверки главе администрации города Суздаль было внесено представление. После вмешательства надзорного ведомства все нарушения были оперативно устранены: детская площадка приведена в надлежащее, безопасное состояние.