Слесаря, чинившего водосточную трубу, ударило током. Да так сильно, что мужчине пришлось ампутировать руки. В нарушении требований безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью,

Слесаря, чинившего водосточную трубу, ударило током. Да так сильно, что мужчине пришлось ампутировать руки. В нарушении требований безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью, обвиняют руководителя управкомпании. Происшествие случилось 2 апреля на улице Гагарина в Собинке. Мужчина выполнял работы на высоте пятого этажа. Находясь в автолюльке, он чинил водосточную трубу на кровле жилого дома. В какой-то