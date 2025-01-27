После того, как пенсионер попытался дать отпор — один из нападавших повалил его на землю.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области группа подростков избила 70-летнего пенсионера возле торгового центра «Круиз». Информацию об этом опубликовал ряд телеграм-каналов.Инцидент произошел в пятницу, 24 января, когда мужчина пришел купить продукты в ТЦ «Круиз». Подростки начали агрессивно вести себя, толкнув мужчину.После того, как пенсионер попытался дать отпор — один из нападавших повалил его на землю и нанес удары по лицу. Пострадавшего госпитализировали с гематомами, переломом носа и черепно-мозговой травмой. Полиция уже проводит расследование и устанавливает личности малолетних злоумышленников.