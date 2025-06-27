Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

27 июня около 15:50 на улице Гусева в Александрове произошло ДТП, которое могло иметь трагические последствия. Об этом сообщили в УМВД России по Владимирской области.По предварительным данным, 41-летний водитель грузовика с полуприцепом, перевозившего песок, на повороте не справился с управлением, в результате чего опрокинулся на ехавшие по встречной полосе легковые автомобили «Фольксваген» и «Грейт Волл».Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, чудом удалось избежать жертв. По состоянию на 17.30 за медицинской помощью обратились водитель «Фольксвагена» и его пассажирка, они получили легкие травмы.Сотрудники Госавтоинспекции проводят тщательное расследование, чтобы установить все причины и виновников аварии. Общественность требует строгого наказания для водителя грузовика, поставившего под угрозу жизни людей.