Изначально мужчина требовал компенсацию ущерба в 253 584 рубля.

Житель Владимира подал иск к местной организации после того, как упавшее дерево повредило его машину в июле 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба суда.Изначально мужчина требовал компенсацию ущерба в 253 584 рубля. Однако, в ходе судебного разбирательства была проведена экспертиза, которая установила, что не все повреждения были вызваны падением дерева.В результате мужчина уменьшил сумму иска до 85,5 тыс. рублей, и суд удовлетворил его заявление.