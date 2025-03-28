Парк Счастливых исчез из списка объектов, которые планировала продать госкомпания ДОМ.РФ. Напомним, как только новость о том, что зеленый уголок появился на портале госкомпании, разлетелась

Парк Счастливых исчез из списка объектов, которые планировала продать госкомпания ДОМ.РФ. Напомним, как только новость о том, что зеленый уголок появился на портале госкомпании, разлетелась по медиапространству, на защиту Козьего парка встали общественники. Их возмутило то, что его собираются продать с разрешением на строительство спортобъектов, гостиниц, ресторанов и автостоянок. Местные жители по инициативе экоактивистки Полины