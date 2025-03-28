У мужчины забрали разрешение на оружие.

Житель Юрьев-Польского Владимирской области предстанет перед судом за незаконное хранение боеприпасов и пороха. Как сообщила региона, мужчине аннулировали документ на окружение.Он продал нарезное оружие и сдал гладкоствольное на утилизацию, но продолжал хранить стрельбовые патроны и порох. В конце декабря 2024 года боеприпасы были изъяты правоохранительными органами.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Расследование завершено.