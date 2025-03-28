Ошибку помогла исправить прокуратура.

Во Владимирской области женщине было отказано в предоставлении ежемесячного пособия после рождения третьего ребенка из-за неправильной информации о ее регистрации в системе межведомственного взаимодействия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Проверка установила, что мать троих детей действительно зарегистрирована и проживает в области, однако миграционное учётное ведомство не отразило эту информацию.После вмешательства прокуратуры информация была исправлена, и фонд социального страхования повторно рассмотрел заявление, назначив пособие на троих несовершеннолетних детей в размере 100% от величины прожиточного минимума.