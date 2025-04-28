Песня «Катюша» прозвучала во Владимире на шести языках: русском, татарском, армянском, башкирском, мокшанском, иврите. Это произошло во время видеосъемки проекта «Поем “Катюшу” на

Песня «Катюша» прозвучала во Владимире на шести языках: русском, татарском, армянском, башкирском, мокшанском, иврите. Это произошло во время видеосъемки проекта «Поем “Катюшу” на разных языках» от управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира с муниципальным Домом культуры Молодежи. Съемки проходили на нескольких локациях: Соборная площадь, смотровая площадка у Дмитриевского собора, сквер «Липки», улица