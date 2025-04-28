18-летний житель Вязников пойдет под суд за регулярные пьянки с несовершеннолетним приятелем. Каждый раз при встрече с подростком фигурант покупал бутылку водки. В течение марта обвиняемый

18-летний житель Вязников пойдет под суд за регулярные пьянки с несовершеннолетним приятелем. Каждый раз при встрече с подростком фигурант покупал бутылку водки. В течение марта обвиняемый вовлекал 15-летнего парня в распитие алкоголя. Причем мальчик не всегда соглашался употреблять спиртное, тогда злоумышленник настаивал. Из пресс-релиза прокуратуры области Когда потерпевший отказывался от выпивки, мужчина уговаривал его, поскольку