Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что работы по сооружению линии скоростного трамвая подходят к концу, четко по графику

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что работы по сооружению линии скоростного трамвая «Купчино-Шушары-Славянка» идут четко по графику. Об этом он сообщил во время пленарного заседания Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, где губернатор представляет парламентариям ежегодный отчет о деятельности городского правительства за 2024 год.«В этом году мы откроем движение — на первом участке Купчино-Шушары. В 2026 году проект будет полностью завершен», — пообещал Беглов.Губернатор сообщил депутатам, что все петербургские инфраструктурные проекты — это сложные, а порой и уникальные инженерные сооружения.«В конце прошлого года строители выполнили один из наиболее ответственных этапов дороги — трамвайный путепровод, который пересекает сразу три транспортные артерии.Эта масштабная работа была сделана, во-первых, в плотной городской застройке. А во-вторых, без прекращения движения по магистралям», — напомнил Беглов.Губернатор сообщил, что от метро «Купчино» до поселка Шушары уже в 2025 году поедут новые трамваи — низкопольные вагоны челночного типа «Невский».«Они будут курсировать между конечными остановками — без разворотных колец. Презентация нового вагона прошла в сентябре прошлого года на Невском заводе электрического транспорта», — подытожил Беглов.