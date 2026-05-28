Родственникам погибших участников специальной военной операции вручат жетоны с рукописными посланиями.

Во Владимирской области стартовал пилотный проект «Почерк Памяти» — социальная инициатива АНО «Центр развития инициатив ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ!», направленная на сохранение памяти о защитниках Отечества, погибших в зоне специальной военной операции.Родственники передают организаторам рукописные строки из писем, короткие записки и обращения, написанные рукой погибших. Материалы оцифровывают, графически обрабатывают с сохранением почерка и лазерной гравировкой переносят на памятные металлические жетоны.Жетон сохраняет текст и индивидуальный почерк, становясь личным символом памяти. Вместе с ним родственники получают комплект: металлическую коробку, цепочку и информационный вкладыш.Первые жетоны уже вручили семьям в регионе. Реализацию ведет Владимирский филиал фонда «Защитники Отечества». На встрече с матерями присутствовала гендиректор Центра Яна Марушина, которая назвала идею способом сохранить вечную память о погибших и сообщила о планах расширения проекта.В ходе церемонии близкие рассказали о погибших, делясь воспоминаниями. Представители фонда продолжают сопровождать семьи, привлекая их к проектам, сохраняющим память о героях.Фонд «Защитники Отечества», созданный указом президента, оказывает персональную помощь ветеранам СВО и семьям героев: медицинскую и социальную реабилитацию, переобучение, трудоустройство, юридическую поддержку, адаптацию жилья и долговременный надомный уход.