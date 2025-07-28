Его кольцо зацепилось за неровность во время соскока.

Во Владимире 26-летний молодой человек чудом избежал потери пальца во время занятий на турнике. Как в городском поисково-спасательном отряде, парень почти полностью разрезал палец, когда его кольцо зацепилось за неровность во время соскока.После происшествия пострадавшего доставили в травмпункт, однако там не оказалось необходимых инструментов для снятия кольца. В итоге его направили к спасателям. Обычные кусачки не справились с задачей, поэтому спасатели использовали гравировальную машинку, чтобы аккуратно срезать кольцо. После этого рану обработали, и парня снова отправили в травмпункт для дальнейшей медицинской помощи.Ранее во Владимире необычное происшествие: женщина упала в овраг на склоне Лыбедской магистрали. Инцидент произошел во время свидания, когда пара распивала алкогольные напитки.