Посетители парков культуры и отдыха, смотровой площадки на улице Георгиевской и дворика Центра классической музыки смогут послушать концерты лучших коллективов Владимира. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Музыканты сыграют композиции самых разных направлений и жанров. График следующий: – 10 августа 17:00 – Музыкальный театр «Разгуляй» (смотровая площадка на Георгиевской);– 21 августа 17:00 – Городской