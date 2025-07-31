СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы Коврова, обвиняемой в убийстве своего годовалого ребенка, которого она уморила

СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы Коврова, обвиняемой в убийстве своего годовалого ребенка, которого она уморила голодом. По данным следствия, с июля по сентябрь 2024 года обвиняемая часто оставляла сына одного в съемной квартире на улице Восточной. Прекрасно осознавая, что он не может самостоятельно себя прокормить, она уходила