В школе учительница задала детям сочинение на тему ""Мама у меня одна"".
Леночка написала: ""Моя мама купила мне сапожки, купила мне шубку, купила мне колечко. Мама у меня одна"".
Катенька пишет: ""Моя мама возила меня летом отдыхать на Кипр. Я плавала в бассейне с джакузи, каталась на яхте, собирала морские кораллы. Мама у меня одна"".
Вовочка написал: ""Прихожу домой. Мать пьяная храпит в коридоре. Хочу жрать невыносимо. Открываю холодильник - пусто, только две бутылки пива. Выпиваю одну бутылку. Тут просыпается мать, орет: ""Вовочка, там у меня в холодильнике две бутылки пива. Принеси мне их!"" ""Мама, у меня - одна!""""
