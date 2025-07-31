98 человек погибли от отравления алкоголем за первую половину 2025 года. При этом число меньше, чем за первое полугодие прошлого года – тогда алкоголь унес 109 жизней. Об этом рассказали в

98 человек погибли от отравления алкоголем за первую половину 2025 года. При этом число меньше, чем за первое полугодие прошлого года – тогда алкоголь унес 109 жизней. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора области. Всего в этом году зарегистрировано 133 случая острых отравлений спиртосодержащей продукцией, что тоже меньше, чем в первом полугодии прошлого (175 случаев).