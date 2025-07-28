Прокуратура провела проверку.

Суздальская районная больница выплатила поставщикам более 6 миллионов рублей из общей суммы долга, которая превышала 12 миллионов рублей. Об этом пресс-служба прокуратуры Владимирской области в понедельник, 28 июля.Медучреждение заключило государственные контракты на поставку медицинских изделий, продуктов питания, а также на оказание коммунальных услуг, услуг по ремонту и обслуживанию транспорта и медицинской техники, проведению лабораторных исследований и поставке хозяйственных товаров и тепловой энергии. Несмотря на то, что предприниматели полностью выполнили свои обязательства по договорам, оплату в срок они не получили.Прокуратура провела проверку, по результатам которой в отношении ответственного должностного лица больницы было возбуждено административное дело за нарушение сроков оплаты по контрактам. Виновное лицо привлечено к административной ответственности.Кроме того, главному врачу больницы было внесено представление. После прокурорского вмешательства долг на сумму более 6 миллионов рублей был погашен. Полное погашение оставшейся задолженности находится на контроле межрайонной прокуратуры.