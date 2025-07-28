Праздник с размахом. В субботу во Владимире состоялось ежегодное празднование Сабантуя. Оно связано с окончанием весенних полевых работ у татар и башкир, а само наименование дословно

Праздник с размахом. В субботу во Владимире состоялось ежегодное празднование Сабантуя. Оно связано с окончанием весенних полевых работ у татар и башкир, а само наименование дословно расшифровывается как “торжество плуга”. В этом году Сабантуй встретили уже в 24-й раз по традиции на площадке Загородного парка. Сергей Пупанов, зам. главы администрации Октябрьского района г. Владимира От