2 месяца в СИЗО: мэру Владимира Дмитрию Наумову вынесли меру пресечения. Новые подробности резонансной истории о задержании главы города. Новость прогремела 27 августа, а уже 28-го журналисты, включая федеральные СМИ, приехали к стенам владимирского суда. Маргарита Бычкова, корреспондент «Шестого канала» Накануне стало известно о задержании главы Владимира Дмитрия Наумова. Следующий день стал не менее напряженным