Финансирование распределено на три года.

Владимирская область получит 1,12 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию коммунальных объектов в Муроме, Александрове и Коврове.Средства выделены в рамках казначейских инфраструктурных кредитов (КИК) по решению Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.Финансирование распределено на три года: 483,35 млн рублей – в 2025 году, 138,74 млн рублей – в 2026 году, 498,7 млн рублей – в 2027 году.В Муроме запланирован капремонт канализационного коллектора и тепловых сетей, в Александрове – реконструкция канализационного коллектора, а в Коврове – модернизация теплосетей. Работы позволят повысить надежность коммунальных систем и сократить количество аварий.Губернатор Александр Авдеев отметил, что реализация этих проектов улучшит качество жизни более чем для 100 тысяч жителей трех городов. Всего в рамках КИК 57 регионам страны выделено 146,75 млрд рублей на модернизацию ЖКХ. Средства направляются в рамках исполнения поручений президента РФ по развитию инфраструктуры.