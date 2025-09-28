За 8 месяцев 2025 года количество кибермошенничеств снизилось на 13,5%, а ущерб — на 10,8% благодаря совместной работе ведомств.

Количество дистанционных преступлений во Владимирской области снизилось. Об этом сообщили в отделении Банка России во Владимире по итогам совещания по профилактике кибермошенничества, которое состоялось 25 сентября 2025 года. За 8 месяцев этого года количество регистрируемых случаев кибермошенничества снизилось на 13,5%, а размер ущерба — на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Снижение стало возможным благодаря совместной работе Правительства региона, УМВД, Отделения Банка России, кредитных организаций и операторов связи. В частности, 120 тысяч владимирцев уже установили самозапрет на выдачу кредитов, который с 1 сентября можно оформить не только на Госуслугах, но и в МФЦ. Также действует введенный в сентябре «период охлаждения» между заключением кредитного договора и перечислением денег, что дополнительно защищает от мошенничества.На совещании отметили, что мошенники стали чаще атаковать городскую молодежь 14-19 лет, тогда как год назад жертвами чаще становились пожилые женщины. Подчеркнута важность разъяснения несовершеннолетним опасности дропперства — с лета 2025 года за продажу и передачу банковских карт для преступных схем предусмотрена уголовная ответственность.Ранее сообщалось, что