Сообщение о возгорании в доме №10 на улице Стахановской в Муроме поступило сотрудникам МЧС 26 сентября в 18.00. В одноэтажном деревянном доме проживают в нескольких квартирах, другие пустуют. По

Сообщение о возгорании в доме №10 на улице Стахановской в Муроме поступило сотрудникам МЧС 26 сентября в 18.00. В одноэтажном деревянном доме проживают в нескольких квартирах, другие пустуют. По предварительной версии, в нежилой квартире между потолком и крышей загорелась проводка. Спасатели эвакуировали 8 человек. Пострадавших нет. Пламя на 0,5 кв.м. тушили 6 огнеборцев на 2