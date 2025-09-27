Так ли хороши местные достопримечательности на самом деле, как о них рассказывают.

Соборы с золотыми куполами, древние улицы, широкие сады — все это городское великолепие является визитной карточкой Владимира. При интернет-запросе «Что посмотреть в городе?» поисковик выдает десятки вариантов для досуга. Но так ли хороши местные достопримечательности? Что на самом деле туристы думают о Владимире расскажем в материале vlad.aif.ru.«Из святого собора сделали музей»Главной достопримечательностью Владимира считается Свято-Успенский кафедральный собор. Удивительная постройка 12 века красуется в центре города и привлекает внимание своим величием множество туристов ежегодно.«Это очень величественно. Стены, которые видели всю историю России. Бесподобный белый собор, стоящий на высоком берегу и видимый издалека. Именно здесь понимаешь как мы велики», — Дмитрий Н. мнением о достопримечательности.«Монументальное историческое здание 12 века, обязательный пункт при посещении Владимира. Внутри сохранились фрески Андрея Рублева. Любителям старины и истории — однозначно сюда», — Дмитрий Б.Однако помимо восторженных отзывов о соборе у туристов есть и негативные впечатления от его посещения.«Из святого собора сделали музей. Просто так придти поставить свечи и помолиться не получится. Вход 350 рублей. Это грабеж и отвращение от данного места. Нет денег, не попадешь к Богу, получается так. Неприятно все это», — Валерия Г.«Очень опечалило состояние храма. Думаю , что исторические места такого уровня не должны иметь падающую штукатурку», — Людмила Д.Стоит отметить, что в соборе действительно есть платный вход. Однако прийти помолиться бесплатно в него тоже можно. Богослужения проходят каждый день утром и вечером.«Никто туда не ходит, кроме туристов»Рядом с собором есть знаменитый городской парк имени А. С. Пушкина. В отзывах на место отдыха можной найти такие наблюдения местных жителей, как «никто туда не ходит, кроме туристов, и то, те не знают куда идти, и идут, куда гиды приведут», но все-таки положительных откликов немало.«Как всегда наипрекраснейший парк с очаровательным видом со смотровой площадки. Приятно и посидеть на лавочке почитать книгу и в том числе прогуляться. Всегда чист и ухожен», — считает Галина М.«Небольшой, но очень уютный. Аллеи ухожены, газоны подстрижены. Понравилось, что много лавочек, всегда можно найти место, чтобы присесть. Центральная аллея ведет к памятнику поэту, который выглядит очень величественно. Здесь нет шумных аттракционов, поэтому парк больше подходит для спокойного отдыха», — заметил еще один пользователь.К слову, сами владимирцы очень любят Пушкинский парк. Часто там отдыхают семьями, дети гоняют на самокатах. Кроме того, в парке проходят различные мероприятия. Совсем недавно, около месяца назад, именно здесь прошел книжный фестиваль.«На самом деле захолустье»Еще одним культовым для Владимира местом считаются Золотые ворота. Они также, как и Успенский собор появились в городе еще в 12 веке. Название получили из-за того, что их поверхность когда-то была обита золочёной медью.«Золотые ворота гордость города Владимира. Это сооружение стояло на страже при нападении татаро-монгольской орды», — рассказал Виктор П.«Очень разочарован. Не из-за того, что Золотые ворота закрыты на ремонт, а в общем плане, лет через 20 смотреть нечего будет, все меньше исторических мест. Ожидал от Владимира большего, а на самом деле захолустье», — своим мнением о Золотых Воротах Иван С.«Я увидела только зеленую защитную сетку строительных лесов. Они были на реставрации. Давайте уже быстрее реставрируйте! Хочется лицезреть красоту памятника архитектуры», — поторапливает Наталья М.К слову, на реставрации Золотые ворота будут до 31 октября 2026 года. Изначально работы должны были быть завершены до декабря 2025 года, но в марте 2025 года срок реставрации продлён «в связи с изменением видов и объёмов работ».Сердце Золотого кольцаНесмотря на критические замечания туристов о падающей штукатурке или платных входах, Владимир — это, безусловно, не «захолустье», а живая и любимая туристами российская глубинка, стратегически расположенная между Москвой и Нижним Новгородом. Именно сюда приезжают, чтобы прикоснуться к истории XII века и почувствовать величие Древней Руси.Туристы, которые ищут здесь досуг, кроме соборов и древних ворот, не будут разочарованы: в последние годы город активно развивает современную музейную жизнь. К классическим маршрутам добавьте Музей бабы Яги, необычный Музей Детектива или уютный Музей ложки.А близость Суздаля — всего 30 километров — делает Владимир идеальной отправной точкой для изучения всего Золотого кольца. Владимир был и остается городом, который хранит историю, но при этом с удовольствием принимает гостей со всей страны и мира.