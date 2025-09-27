Пострадавший скончался от травмы живота и внутреннего кровотечения.

Во Владимире будут судить 46-летнего мужчину, обвиняемого в смертельном избиении соседа по коммуналке. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.По данным следствия, инцидент произошел в июне на улице Растопчина. Сосед распивал алкоголь с приятельницами, чем вызвал недовольство обвиняемого из-за шума. После просьбы прекратить шум началась ссора, переросшая в драку. Обвиняемый нанес потерпевшему не менее 11 ударов по голове и телу, затем выгнал приятельниц и ушел. ППострадавший скончался от травмы живота и внутреннего кровотечения через несколько часов. Утром обвиняемый сам явился в полицию, частично признав вину. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.