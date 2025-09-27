Диспансеризация и профилактический осмотр – это шанс предотвратить болезнь. По статистике, около 70% летальных исходов обусловлены хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как

Диспансеризация и профилактический осмотр – это шанс предотвратить болезнь. По статистике, около 70% летальных исходов обусловлены хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как сердечно-сосудистая патология, болезни органов дыхания, онкологические заболевания и сахарный диабет. Заведующая отделением медицинской профилактики Городской клинической больницы №5 города Владимира Елена Николаевна Калинина: Зачастую люди, чувствуя себя здоровыми, откладывают обследования, не подозревая о скрытой