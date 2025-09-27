25 сентября в Судогодском муниципальном округе прошёл региональный форум «Молодёжь на селе». Более 100 школьников и студентов колледжей региона обсуждали вопросы развития сельских

25 сентября в Судогодском муниципальном округе прошёл региональный форум «Молодёжь на селе». Более 100 школьников и студентов колледжей региона обсуждали вопросы развития сельских территорий, делились своим мнением и слушали экспертов. Особое внимание было уделено вопросам привлечения в сельскую местность молодых специалистов: речь шла об обеспечении начинающих кадров жильём, трудоустройстве и возможностях для самореализации. Руководители предприятий