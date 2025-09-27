Приятно удивило снижение вызовов пожарных и газовых служб.

Спасатели Владимирской области за неделю приняли почти 13 тысяч звонков на номер «112», обработав более 5,5 тысяч обращений. Об этом рассказали в министерстве региональной безопасности.Приятно удивило снижение вызовов пожарных и газовых служб на 28% и 20% соответственно. Помимо дежурств на водоемах и обучения населения, особо отметили уникального для региона спасателя международного класса.Не забыли и про учебу: специалисты из муниципалитетов осваивали тонкости набора контрактников, а сотрудники организаций и члены эвакуационных комиссий совершенствовали навыки в учебном центре ГО. Там же презентовали инновационный проект по созданию школьных спасательных отрядов, пока пожарные Карабаново успешно сдавали квартальные зачеты.