В Муромской центральной районной больнице начали использовать новый способ лечения миомы матки, который называется эмболизация маточных артерий (ЭМА). Эмболизация маточных артерий является одним из современных методов лечения миомы матки без хирургической операции. ЭМА позволяет сохранить репродуктивный орган. Женщина в дальнейшем может стать мамой. Кроме того, количество осложнений после ЭМА значительно меньше, чем при выполнении традиционных