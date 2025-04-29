26-летняя жительница Владимира стала одной из пострадавших от мошенников за прошедшую неделю. 22 апреля девушка обратилась в полицию и рассказала, что с ней связался якобы сотрудник

26-летняя жительница Владимира стала одной из пострадавших от мошенников за прошедшую неделю. 22 апреля девушка обратилась в полицию и рассказала, что с ней связался якобы сотрудник брокерской компании и предложил выгодно инвестировать. Возможность завести допзаработок привлекла жертву. Однако в итоге девушка потеряла 4 100 000 рублей своих накоплений и кредитных денег. Как рассказали в пресс-службе