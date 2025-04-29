Владимирцы стали болеть коронавирусом реже: заболеваемость упала на 45 по сравнению с предыдущей неделей. Врачи диагностировали ковид у 14 человек за прошедшие семь дней, все случаи протекали

Владимирцы стали болеть коронавирусом реже: заболеваемость упала на 45 по сравнению с предыдущей неделей. Врачи диагностировали ковид у 14 человек за прошедшие семь дней, все случаи протекали в форме ОРВИ. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора области. Что касается ОРВИ, то заболеваемость этой инфекцией тоже снизилась, но не намного – на 14,1%. В больницы области