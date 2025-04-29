Исполняющая обязанности министра здравоохранения области Любовь Баусова навестила пострадавших в больнице. Речь о паломниках, которые получили травмы в ДТП с перевернувшимся автобусом.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения области Любовь Баусова навестила пострадавших в больнице. Речь о паломниках, которые получили травмы в ДТП с перевернувшимся автобусом. Напомним, авария произошла ночью 28 апреля. По предварительной информации, водитель отвлекся от управления, съехал в кювет и автобус перевернулся. В аварии пострадали 35 человек. Все пассажиры – жители Костромской области. На скорой их