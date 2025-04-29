Преступная группа из восьми человек незаконно поставила на учет больше 1000 мигрантов. Обвиняемые подделывали документы и фиктивно прописывали иностранцев у себя дома. Как рассказали в

Преступная группа из восьми человек незаконно поставила на учет больше 1000 мигрантов. Обвиняемые подделывали документы и фиктивно прописывали иностранцев у себя дома. Как рассказали в Следкоме области, среди членов группы – 34-летний владимирец, трое граждан из центральноазиатских республик, а также четверо жителей областного центра. Руководитель подделывал документы, иностранцы находили клиентов, а владимирцы фиктивно прописывали у