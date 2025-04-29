Еще одна организация, замешанная в коррупционном скандале с «Красным крестом» 2019 года, получила наказание. Речь об ООО «МедТех», руководителя которого оштрафовали на чуть более 1,4 миллиона

Еще одна организация, замешанная в коррупционном скандале с «Красным крестом» 2019 года, получила наказание. Речь об ООО «МедТех», руководителя которого оштрафовали на чуть более 1,4 миллиона рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. В 2019 году владимирский «Красный крест» искал подрядчика для закупки медоборудования. Как обычно, был организован аукцион. На победу в нем претендовало